В Петербурге поселилась стая редких лебедей-шипунов

В акватории Невы на Синопской набережной Петербурга заметили стаю из восьми лебедей-шипунов.

За всю историю наблюдений птиц в мегаполисе это первый подобный случай, если не считать появления одинокого шипуна зимой 1995 года у Благовещенского моста, рассказал в группе «Каждой твари по паре» соцсети «Вконтакте» биолог Павел Глазков.

В Ленобласти этот вид лебедей впервые появился несколько десятков лет назад, а сейчас в Финском заливе ежегодно гнездится около 50 пар лебедей-шипунов.

По словам биолога, уже третий год эти белоснежные красавцы продолжают свой род и в Северной столице, в плавнях дамбы Кронштадта.

«Лебеди кормятся исключительно на мелководье. Они не умеют нырять и могут собирать пищу со дна только на длину своей шеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы горожане любуются лебедями. Птицы заполнили побережье Финского залива. Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. Эти птицы имеют такое название, потому что во время полета они издают очень мелодичные звуки. Они обитают на севере Европы и в некоторых частях Евразии, на берегах озер и рек