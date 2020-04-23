Лебеди-куликуны заполнили побережье Финского залива

Лебеди-куликуны заполнили побережье Финского залива
Очевидцы сфотографировали лебедей. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы горожане любуются лебедями. Птицы заполнили побережье Финского залива.

Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. Эти птицы имеют такое название, потому что во время полета они издают очень мелодичные звуки. Они обитают на севере Европы и в некоторых частях Евразии, на берегах озер и рек.

Кадрами, на которых запечатлены несколько десятков лебедей, поделился подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Какая красота», — написала подписчица.

Лебедь-кликун является национальным символом Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День Земли, 22 апреля, в Петербурге выпустили на волю пять редких сов. Такие меры позволяют сохранить численность популяции редких и исчезающих видов животных.

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