В День Земли в Петербурге выпустили на волю редких сов

В День Земли в Петербурге выпустили на волю редких сов
Состоялся выпуск хищных птиц в дикую природу. Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию

Сотрудники петербургского заказника «Сестрорецкое болото» отпустили в дикую природу сов, занесенных в Красную книгу. Перед этим особи ушастой совы прошли курс реабилитации.

Все прошло в международный День Земли, 22 апреля, на территории заказника «Сестрорецкое болото». Такие мероприятия устраивают ежегодно.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, перед выпуском совы целые сутки провели в специальном вольере.

Такие меры позволяют сохранить численность популяции редких и исчезающих видов животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга спасли травмированную сову и вылечили ее. О несчастной птице рассказала горожанка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Кошкиспас». Девушка обратилась к волонтерам, а те связались со специалистами центра реабилитации и реинтродукции диких животных.

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В День Земли в Петербурге выпустили на волю редких сов