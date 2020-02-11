Петербуржцы спасли травмированную сову и вылечили ее

Петербуржцы спасли травмированную сову и вылечили ее
Сове помогут вновь взлететь. Фото: "Кошкиспас"

Птица несколько дней прыгала на месте и не могла взмыть ввысь.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. О несчастной сове рассказала горожанка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Кошкиспас». Она написала, что видела бедняжку, которая на протяжении нескольких дней сидела на дереве и не могла взлететь. Девушка обратилась к волонтерам, а те в свою очередь связались с центром реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Организация согласилась помочь сове – почему она не могла летать, не уточняется. Остается надеется, что птице помогут и она вновь беззаботно закружит над Санкт-Петербургом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев просят кормить птиц семенами и салом. В подкормке нуждаются синицы, воробьи, снегири, щеглы, чечетки, свиристели и другие зимующие птицы.

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