Петербуржцев просят кормить птиц семенами и салом

Комитет по природопользованию призывает жителей Петербурга позаботиться о корме для птиц. Из-за конкуренции с воронами и голубями многие из них остаются без еды.

Накормить птиц несложно: нужно повесить кормушку и периодически пополнять её. Наиболее универсальный корм — нежаренные семена подсолнечника. Синицы, поползни и большие пестрые дятлы предпочитают несоленое сало.

В подкормке нуждаются синицы, воробьи, снегири, щеглы, чечетки, свиристели и другие зимующие птицы. В черте застройки им бывает непросто раздобыть корм из-за натиска голубей и ворон, которые больше приспособлены к жизни в городе.

«Как результат, беднеет городская фауна и нарушается экологическое равновесие», — отметили в комитете.

Напомним, в России 15 января отмечают День зимующих птиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Финском заливе заметили стаю лебедей. Возвращение птиц орнитологи связывают с отсутствием льда на водоеме.