На Финский залив вернулась стая лебедей

На Финский залив вернулась стая лебедей
Лебеди на Финском заливе. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

На Финском заливе у Комплекса защитных сооружений заметили стаю лебедей. Возвращение птиц орнитологи связывают с отсутствием льда на водоеме.

Теплая зима оставила Финский залив без льда. Это сделало его более привлекательным для птиц.

«Орнитологи отмечают, что в последние десятилетия лебеди стали изменять свои традиционные места зимовок и все чаще проводят зиму в незамерзающих водоёмах», — рассказали в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Лебеди выбирают места с обилием кормовой базы, отсутствием врагов и с незагрязненными водными угодьями. Все эти условия, как отмечают в дирекции КЗС, есть в Финском заливе.

Для Балтийских нерп теплая зима, напротив, неблагоприятна. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерпам из-за отсутствия льда на Финском заливе будет непросто вскармливать детенышей.

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На Финский залив вернулась стая лебедей
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