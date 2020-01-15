На Финский залив вернулась стая лебедей

На Финском заливе у Комплекса защитных сооружений заметили стаю лебедей. Возвращение птиц орнитологи связывают с отсутствием льда на водоеме.

Теплая зима оставила Финский залив без льда. Это сделало его более привлекательным для птиц.

«Орнитологи отмечают, что в последние десятилетия лебеди стали изменять свои традиционные места зимовок и все чаще проводят зиму в незамерзающих водоёмах», — рассказали в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Лебеди выбирают места с обилием кормовой базы, отсутствием врагов и с незагрязненными водными угодьями. Все эти условия, как отмечают в дирекции КЗС, есть в Финском заливе.

Для Балтийских нерп теплая зима, напротив, неблагоприятна. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерпам из-за отсутствия льда на Финском заливе будет непросто вскармливать детенышей.