Вечером Дворцовый мост окрасится в триколор в честь Дня Защитника Отечества

Дворцовый мост в Петербурге вечером 23 февраля будет подсвечен цветами российского флага в честь Дня Защитника Отечества.

С 19:00 и до 24:00 пролеты моста будут подсвечиваться белыми, синими и красными световыми полосами, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Праздничное оформление создадут с помощью 600 светодиодных светильников, находящихся на инженерных конструкциях моста, расположенных на конструкциях моста. Подсветку включат дистанционно из единого диспетчерского центра.

В полночь подсветка будет работать уже в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице стартует седьмой по счету традиционный фестиваль «Китайский Новый год — Веселый праздник весны». В честь праздника главный мост Петербурга — Дворцовый — засияет красными огнями.