Дворцовый мост засияет красными огнями в честь китайского Нового года

Дворцовый мост на 11 дней сменит обычное освещение на красное в честь празднования китайского Нового года.

В Северной столице стартует седьмой по счету традиционный фестиваль «Китайский Новый год — Веселый праздник весны». В честь праздника главный мост Петербурга — Дворцовый — засияет красными огнями. Праздничная подсветка будет украшать переправу через Неву с сегодняшнего вечера, 11 февраля, и вплоть до 22 февраля. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет».

Также для петербуржцев проведут целый ряд мероприятий, посвященный китайскому Новому году, но множество из них в связи с пандемией проведут онлайн. Около 20 тысяч граждан Китая, которые сейчас находятся в городе на Неве, присоединятся к местным жителям, чтобы отметить свой главный праздник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Си Цзиньпин в преддверии Праздника Весны инспектирует провинцию Гуйчжоу.