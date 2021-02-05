Си Цзиньпин в преддверии Праздника Весны инспектирует провинцию Гуйчжоу

В этом году Праздник Весны (китайский Новый год по Лунному календарю) приходится на 12 февраля. Его празднование начинается в ночь с 11 на 12 февраля. За несколько дней до этого самого радостного для всего Китая праздника генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в провинцию Гуйчжоу (Юго-Западный Китай), чтобы навестить местных жителей и кадровых работников, работающих с самыми актуальными проблемами.

После XVIII съезда Коммунистической партии КНР, накануне Праздника Весны, Генеральный секретарь Си Цзиньпин всегда направлял и продолжает направлять поздравления всем этническим группам страны, в частности малоимущим. В своём обращении он желает праздничного настроения, уверяет в дальнейшем процветании нации.

Свою инспекцию в провинцию Гуйчжоу Си Цзиньпин начал с посещения реки Уцзян, которая является крупнейшим южным притоком реки Янцзы и берёт начало на плато Гуйчжоу. Здесь он ознакомился с экологической обстановкой реки.

«По мере развития необходимо принимать шаги по защите природы и добиться дальнейшего развития за счёт охраны природы», — потребовал Си Цзиньпин от местного правительства.

В ходе инспекции генеральный секретарь ЦК КПК ознакомился с тем, как в провинции действует введённый в прошлом году 10-летний запрет на ловлю рыбы в реке Янцзы. Запрет был введён с целью сохранения наиболее повреждённых экосистем и малочисленных видов речных обитателей. За соблюдением запрета местное правительство несёт полную ответственность. В настоящее время воды реки используются, главным образом, для орошения.

Затем Си Цзиньпин посетил деревню Хуау Синьжэнь-Мяоской национальной волости, которая три года назад была исключена из списка бедных районов. Особое внимание лидера Китая сосредоточено на том, как сельчане будут действовать после выполнения задач окончательной победы в борьбе с бедностью.

Следует напомнить, что провинция Гуйчжоу считается одной из наиболее бедных в Китае. Причиной этому служат природные условия. Так, например, более 90% территории имеют горный и холмистый ландшафт, что затрудняет формирование транспортной инфраструктуры. Кроме того, земли Гуйчжоу часто страдают от засухи, что особо губительно для сельского хозяйства, от которого напрямую зависит благосостояние местного населения. В последние годы центральное правительство проводит ряд мер по улучшению экономической ситуации в провинции. Даже в условиях пандемии коронавируса, страна не отказывается от амбициозных планов полностью искоренить бедность.

23 ноября прошлого года последние девять уездов провинции Гуйчжоу были исключены из списка бедных уездов. Таким образом, последняя из китайских провинций отчиталась об успешном выполнении задач по борьбе с бедностью и нищетой. До проведения XVIII съезда КПК (2012 г.) живущими ниже черты бедности в провинции числились 9,23 млн человек, с тех пор их количество уменьшалось на 1 млн человек ежегодно.

В деревне Хуау Си Цзиньпин посетил малообеспеченные семьи представителей народности мяо, которые компактно проживают в этой местности. Он пообщался с сельчанами, расспросил их о жизни и обсудил с ними вопросы, касающиеся дальнейшего плана развития после достижения победы в борьбе с бедностью.

38-летний Чжао Юйсюе когда-то жил за чертой крайней бедности. В 2016 году его семья переселилась в новую квартиру. Благодаря программе местных властей по ликвидации нищеты ему с женой удалось с поддержкой правительства найти стабильную работу. В прошлом году доход семьи превысил 60 тысяч юаней (около 9300 долл. США). 25-летняя Ян Вэньли — заведующяя одним из цехов, где работают наиболее малоимущие сельчане. По её словам, 70% изделий с вышивкой народности Мяо, сделанных в её цехе, продаются на платформах онлайн-трансляций. «Сельчане получают весьма неплохие доходы», — констатирует Ян Вэньли.

Местные жители получили возможность повысить свое благосостояние также благодаря развитию агротуризма. В прошлом году располагаемый доход местных сельчан на душу населения достиг 11500 юаней (примерно 1780 долл. США). Такие показатели достигнуты благодаря уникальным ресурсным преимуществам и проведению политики по диверсифицированному промышленному развитию.

На центральной площади в деревне Хуау Си Цзиньпин созвал местных жителей и пообщался с ними, поздравил представителей всех этнических групп Китая с наступающим Праздником Весны.

Следует отметить, что внимание генерального секретаря ЦК КПК сосредоточено и на развитии одного из старых революционных районов — города Бицзе, который расположен на стыке провинций Гуйчжоу, Сычунь и Юньнань. В своё время город был одним из наиболее бедных и неразвитых районов страны. В 1988 году здесь была создана экспериментальная зона для выполнения задач по ликвидации нищеты и экологическому строительству. В июле 2018 года на торжестве, посвящённом 30-й годовщине создания названной зоны, Си Цзиньпин высоко оценил успешные достижения жителей Бицзе в ходе борьбы с бедностью, настоятельно запросив местное правительство превратить город в образцово-показательную зону по реализации новой концепции развития.

В своём новогоднем обращении 2021 года Си Цзиньпин указал путь дальнейшего развития, последующего за победой в борьбе с бедностью.