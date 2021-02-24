На трассе в Башкирии произошло ДТП с участием 39 автомобилей

На трассе Уфа – Оренбург в Башкирии произошло ДТП с участием 39 автомобилей. В результате происшествия пострадали десять человек, сообщает республиканское управление ГИБДД.

Авария произошла на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости.

В ДТП пострадали две девочки в возрасте 16 и 12 лет.

На место происшествия прибыло пять экипажей ГИБДД и скорая.

Сообщается, что из-за метели в трех районах Башкирии были закрыты несколько участков дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.