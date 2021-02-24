В Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Сегодня, 24 февраля, в торговых центрах Северной столицы открылись первые пункты вакцинации от коронавируса. Петербуржцы могут привиться от ковида в пяти ТЦ.

Прививочные пункты заработали в «Невском Центре», «Сити Молл», «Европолис», «Охта Молл» и «Жемчужная плаза».

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, прививочные пункты в торговых центрах обычно открывали во время вакцинации от гриппа. В нынешнюю пандемию власти решили использовать этот опыт при проведении вакцинации населения от коронавируса.

В пунктах вакцинации создали все необходимые условия для проведения инъекций. Пациентов регистрируют и осматривают в специально оборудованных помещениях. Для хранения препарата закупили холодильное оборудование.

В «Невском центре», «Европолисе» и «Сити Молле» будет работать персонал частных клиник, а в «Охта Молле» и «Жемчужной плазе» — медики из городских поликлиник.

Петербуржцы могут привиться бесплатном в порядке живой очереди. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Второй этап вакцинации через 21 день можно пройти в любом пункте вакцинации.

В настоящее время в городе открыто 128 прививочных пунктов и работают пять выездных бригад. Первый компонент вакцины получили более 217 тысяч местных жителей, а полный курс прошли 68,5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 909 новых случаев коронавируса.