В Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

В Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сегодня, 24 февраля, в торговых центрах Северной столицы открылись первые пункты вакцинации от коронавируса. Петербуржцы могут привиться от ковида в пяти ТЦ.

Прививочные пункты заработали в «Невском Центре», «Сити Молл», «Европолис», «Охта Молл» и «Жемчужная плаза».

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, прививочные пункты в торговых центрах обычно открывали во время вакцинации от гриппа. В нынешнюю пандемию власти решили использовать этот опыт при проведении вакцинации населения от коронавируса.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В пунктах вакцинации создали все необходимые условия для проведения инъекций. Пациентов регистрируют и осматривают в специально оборудованных помещениях. Для хранения препарата закупили холодильное оборудование.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В «Невском центре», «Европолисе» и «Сити Молле» будет работать персонал частных клиник, а в «Охта Молле» и «Жемчужной плазе» — медики из городских поликлиник.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцы могут привиться бесплатном в порядке живой очереди. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Второй этап вакцинации через 21 день можно пройти в любом пункте вакцинации.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК «Невский центр». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В настоящее время в городе открыто 128 прививочных пунктов и работают пять выездных бригад. Первый компонент вакцины получили более 217 тысяч местных жителей, а полный курс прошли 68,5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 909 новых случаев коронавируса.

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