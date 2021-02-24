В Гаражном проезде труба упала на фуру

Большегруз застрял и мешает проезду других автомобилей.

Во Фрунзенском районе сегодня, 24 февраля, труба водоснабжения упала на фуру. Она стала помехой для дальнейшего пути, поэтому большегрузу пришлось остановиться. В связи с инцидентом образовался затор, автомобили ищут другой маршрут. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Гаражном проезде – там на фуру по непонятной причине упала труба. Вполне возможно, что водитель не рассчитал высоту и задел конструкцию.

«Давно пора, она уже давно была не в самом лучшем состоянии»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за ДТП перекрыт въезд в Шушары. Обе полосы перекрыты, так что автомобилистам приходится выкручиваться.