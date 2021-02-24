Из-за ДТП перекрыт въезд в Шушары

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обе полосы перекрыты, так что автомобилистам приходится выкручиваться.

Сегодня, 24 февраля, случилась авария, перекрывшая въезд в Шушары. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У поселка столкнулись грузовик и каршеринговый автомобиль. В результате они перекрыли обе полосы движения, так что теперь автомобилистам приходится объезжать место инцидента по встречной полосе.

«У меня знакомый стоит там уже 50 минут… Купит с удовольствием машину в начале пробки»,

— пишет один из пользователей.

В комментариях нашлось несколько человек, которые пожаловались на пробку и призвали остальных отложить поездку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трое студентов на «Волге» пытались угнать чужую «Волгу» на Белградской.