Из-за ДТП перекрыт въезд в Шушары

Обе полосы перекрыты, так что автомобилистам приходится выкручиваться.
Сегодня, 24 февраля, случилась авария, перекрывшая въезд в Шушары. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
У поселка столкнулись грузовик и каршеринговый автомобиль. В результате они перекрыли обе полосы движения, так что теперь автомобилистам приходится объезжать место инцидента по встречной полосе.
«У меня знакомый стоит там уже 50 минут… Купит с удовольствием машину в начале пробки»,
— пишет один из пользователей.
В комментариях нашлось несколько человек, которые пожаловались на пробку и призвали остальных отложить поездку.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трое студентов на «Волге» пытались угнать чужую «Волгу» на Белградской.