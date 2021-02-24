Трое студентов на «Волге» пытались угнать чужую «Волгу» на Белградской

Трое студентов на &#171;Волге&#187; пытались угнать чужую &#171;Волгу&#187; на Белградской
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сразу нашли и остановили автомобильный "дуэт". Фото: ГУ МВД по СПБ и ЛО

Полицейские доставили в отдел троих молодых людей, пытавшихся отбуксировать угнанную «Волгу».

По информации ГУ МВД по Петербургу, накануне к правоохранителям обратился 66-летнний охранник с сообщением об угоне его автомобиля «Волга». Он заявил, что машина была припаркована у дома №6/3 по улице Белградской. Мужчина оценил ее стоимость в 80 тысяч рублей. Очевидцы рассказали ему, что видели, как кто-то на другой «Волге» отбуксировал его автомобиль.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сразу нашли и остановили автомобильный «дуэт». За рулем отечественного авто сидел 18-летний студент, а в салоне сидели еще двое 19-летних юношей. За это время они успели сменить номера на подложные.

Молодых людей доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские эвакуировали людей, пока искали бомбу в АТС «Ростелекома» на Дачном.

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