Полицейские эвакуировали людей, пока искали бомбу в АТС «Ростелекома» на Дачном

Хозяйка абонентского номера, с которого "заминировали" АТС, пояснила, что не причастна к произошедшему - ее телефон был взломан неизвестными. Фото: pixabay

Хозяйка абонентского номера, с которого "заминировали" АТС, пояснила, что не причастна к произошедшему - ее телефон был взломан неизвестными. Фото: pixabay

Полиция Кировского района ищет злоумышленников, отправивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма в здании АТС ПАО «Ростелеком».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратился директор Департамента МРФ Северо-Западного ПАО «Ростелеком». Он заявил, что на электронную почту «Ростелекома» поступило сообщение от петербурженки с сообщением, что в 17:00 взорвется АТС на Дачном проспекте, 17.

Стражи порядка выяснили, что сообщение поступило с абонентского номера 52-летней женщины с Таврической улицы. Она пояснила, что не причастна к произошедшему — ее телефон был взломан неизвестными.

Правоохранители проверили здание и не обнаружили никаких подозрительных предметов. На время осмотра из издания эвакуировали трех человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками.