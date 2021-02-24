В Египте будут применять вакцину «Спутник V»

В Египте будут применять вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Страна зарегистрировала препарат в рамках ускоренной процедуры.

Египет стал 35 страной, в которой зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что Египет является крупнейшей страной на Ближнем Востоке. Одобрение российской вакцины говорит о том, что производителю доверяют и не сомневаются в эффективности и безопасности препарата, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. Напоминаем, что Россия создала первый в мире препарат для профилактики коронавирус. Сейчас им пользуются в более чем 30 странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пункты вакцинации открываются в торговых центра Петербурга.

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