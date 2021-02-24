Пункты вакцинации открываются в торговых центра Петербурга

Сегодня, 24 февраля, в Петербурге открываются новые прививочные пункты. Они будут принимать петербуржцев прямо в торговых центрах.

По словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, вакцинация от коронавируса стартует в крупных торговых центрах. Сегодня будут открыты четыре пункта вакцинации, в которых будет работать персонал частных клиник. Для желающих привиться осмотр врача и сама вакцинация будут полностью бесплатными, отмечают в пресс-службе Смольного.

Так, с сегодняшнего дня привиться от коронавируса можно будет в «Невском Центре» у метро «Площадь Восстания», «Сити Молле» у «Пионерской», «Европолисе» на «Лесной», «Охта Молле» на Якорной улице и «Жемчужной Плазе» на Петергофском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге на 7,6 % увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом