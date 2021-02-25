Зеленский: «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы

Зеленский: «Северный поток — 2» &#8212; «ловушка» для Европы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европы.

Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщается на сайте украинского лидера.

«Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить», — сказал глава Украины.

По его словам, дальнейшее введение санкций в отношении проекта «гарантией энергетической безопасности Европы».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

владимир зеленский северный поток - 2 трубопровод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пентагон заявил, что Россия остается угрозой для США и Европы
В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника
«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ
Врачи оценили сроки нового роста заболеваемости коронавируса в России
Зеленский: «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы
Врач оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса в Москве
Василевский помог «Тампе» «всухую» обыграть «Каролину» Свечникова
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в Европейской части России