Зеленский: «Северный поток — 2» — «ловушка» для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европы.

Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщается на сайте украинского лидера.

«Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить», — сказал глава Украины.

По его словам, дальнейшее введение санкций в отношении проекта «гарантией энергетической безопасности Европы».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.