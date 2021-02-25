Ночью под Лугой в деревне спасатели тушили пожар в доме

Ночью под Лугой в деревне спасатели тушили пожар в доме
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 25 февраля в Лужском районе Ленинградской области в одной из деревень произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 3:18 мск. Жители Центральной улицы в деревне Брод (Скребловское сельское поселение) сообщили, что из окон одного из домов идет дым.

В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади в три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 4:27 мск. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что загорелась трёхкомнатная квартира в одном из жилых домов. На место прибыли 12 спасателей, которые оперативно потушили пожар.

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