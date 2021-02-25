На Художников пьяный мужчина зарезал племянника

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве.

Между родственниками произошел конфликт.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дядя пырнул ножом своего племянника во время ссоры. От полученной раны потерпевший скончался. Инцидент произошел 24 февраля в доме по проспекту Художников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 33-летнего хозяина квартиры с ножевым ранением живота. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего мужчину, проживающий в этой же квартире. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.