В «Юбилейном» проведут турнир по самбо в память о подвиге десантников 6-й роты ВДВ

В Петербурге 26 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный» состоится XXI турнир по самбо, посвященный подвигу бойцов 6-ой роты ВДВ. Соревнования будут проходить без зрителей.

Турнир начнется в 13:00. Ежегодное мероприятие посвящено памяти подвига десантников 6-й роты ВДВ, трагически погибших при проведении контртерростической операции в Чеченской республике. На ковре сойдутся спортсмены 14-16 лет.

В этом году соревнования будут проходить без зрителей с соблюдением ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19.

В качестве почетных гостей на турнир приглашены ветераны боевых действий, родные и близкие не только героев, погибших в составе «6 роты ВДВ», но и других военнослужащих, отдавших свои жизни за Россию, а также именитые спортсмены и известные общественные деятели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы ЕВРО в Петербурге планируют провести турнир со зрителями.