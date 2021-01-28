Организаторы ЕВРО в Петербурге планируют провести турнир со зрителями

В Смольном состоялась первая встреча гендиректора Оргкомитета ЕВРО-2020 Алексея Сорокина с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Чиновники обсудили организацию международного турнира по футболу.

Как сообщается в пресс-службе Оргкомитета Евро в Петербурге, на встрече были затронуты вопросы формата и сценария соревнований, а также эпидемиологическая обстановка в России.

«В Петербурге любят и ценят футбол, и, конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи ЕВРО этим летом в нашем городе пройдут со зрителями», – заявил Борис Пиотровский.

Кроме этого, он добавил, что руководство города сделает все возможное для проведения турнира на высоком уровне.

Также Алексей Сорокин пояснил, что команда организаторов параллельно ведет подготовку к финалу Лиги чемпионов в 2022 году. Напомним, что он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Евро впервые в истории пройдет в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. Северная столица примет четыре игры, – три на групповом этапе и один из четвертьфиналов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020.