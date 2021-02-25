Песков прокомментировал массовые протесты в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения является близким и важным союзником России на Кавказе. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения является близким и важным союзником России на Кавказе. Фото: kremlin.ru

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва призвала противоборствующие стороны успокоиться, но подчеркнула, что происходящие события — внутреннее дело страны

Как сообщили «РИА Новости», Песков напомнил о существовании давних, «богатых традициями», отношений между РФ и Арменией. Кроме того, важно сохранить взаимодействие по линии СНГ, ДКБ, Евразэс. Нельзя забывать и о Нагорном Карабахе.

Напомним, акции против политика в стране продолжаются с начала ноября прошлого года. Именно Пашиняна считают главным виновным в проигранной войне в Нагорном Карабахе. Военное сопротивление закончилось тем, что Азербайджан смог вернуть утраченные в 1990-е территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава Армении поддержал призыв военных об отставке Пашиняна.