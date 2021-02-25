Экс-глава Армении поддержал призыв военных об отставке Пашиняна

Экс-глава Армении поддержал призыв военных об отставке Пашиняна
В Армении стычки. Фото: flickr.com

Военное руководство страны требует отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Такое решение поддержал бывший президент республики Роберт Кочарян.

Как сообщает «Sputnik Армения», Кочарян призвал граждан страны перейти на сторону армии. Ключевым решением для отставки Пашиняна он назвал проигрыш в войне и потерю национальной земли.

«Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», – пояснил политик.

Отметим, что сам Пашинян назвал происходящее попыткой государственного переворота. На данный момент в центре города проходят стычки, – люди премьер-министра столкнулись с оппозицией.

Акции против политика в стране продолжаются с начала ноября прошлого года. Именно Пашиняна считают главным виновным в проигранной войне в Нагорном Карабахе. Военное сопротивление закончилось тем, что Азербайджан смог вернуть утраченные в 1990-е территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армения продлила коронавирусный карантин сразу до 11 июля.

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