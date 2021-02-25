На Варшавской без тепла остались 84 дома их-за аварии на трубопроводе

В Петербурге крупная коммунальная авария оставила без отопления 84 здания в Московском районе. Работы по восстановлению завершат только на следующий день.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, авария на трубопроводе случилась днем, 25 февраля, у дома №37 по Варшавской улице. Сотрудникам «Теплосеть» пришлось отключить от тепла 84 здания для ликвидации последствий. В итоге, в зону ограничений попали дома на улицах Бассейной, Фрунзе, Победы, Гастелло, Ленсовета, Варшавской и Московском проспекте.

Отмечается, что заменить трубопровод и исправить дефект сотрудники смогут только 26 февраля. Завершить работы планируется в 6:30 утра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что прорыв трубы с горячей водой покрыл паром 9-ю Советскую улицу. Без воды и тепла остались 24 здания. Среди них 16 жилых домов и 7 административных построек, а также один детский сад.