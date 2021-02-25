Инспектор Балтийской таможни установил прослушку и скрытые камеры, чтобы собирать компромат на начальство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни. Он установил прослушку и скрытые камеры в кабинете.

Как сообщили Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК, старшему государственному таможенному инспектору вменяют ст. 138.1 УК РФ.

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина установил прослушку в корпус аудиоколонки и видеокамеры в потолочную панель в кабинете должностных лиц Балтийской таможни. После он неоднократно просматривал и прослушивал полученную информацию.

Уточняется, что инспектор сделал это для слежки за коллегами в целях сбора компрометирующей информации. Мужчина признал вину и раскаялся, а также активно сотрудничал со следствием.

«Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде судебного штрафа», — заключили в ведомстве.

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