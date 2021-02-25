В Петербурге будут судить мужчину, сломавшего руку мальчику на детской площадке

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге под суд пойдет 36-летний уроженец Узбекистана, который сломал руку школьнику на детской площадке, который подрался с его сыном.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу, правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит мужчина. Ему вменяют статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Все произошло 5 декабря на детской площадке во дворе дома на проспекте Просвещения. По версии следствия, обвиняемый разнимал драку своего 10-летнего сына с 11-летним школьником, когда кинул последнего на покрытие площадки. Ребенок упал и сломал правое предплечье.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге младенец с пробитой головой попал в больницу.