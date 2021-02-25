В Петербурге младенец с пробитой головой попал в больницу

В Петербурге младенец получил серьезные травмы головы при падении на пол. Девочку госпитализировали. Инцидент произошел 24 февраля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу доставили новорожденного ребенка в тяжелом состоянии. У месячного младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом правой и левой теменных костей.

По предварительной информации, во время кормления 31-летняя мать уронила младенца на пол. Известно, что семья полная, на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции поступило сообщение от медиков деткой больницы о переводе из медучреждения Выборга младенца. У ребенка диагностировали перелом теменной кости, субдуральную гематому обоих сфер.