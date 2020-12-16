Младенец получил тяжелые травмы головы в Выборге

Младенец получил тяжелые травмы головы в Выборге
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью. Пострадал четырехмесячный ребенок.

Инцидент произошел во вторник, 15 декабря. В отдел полиции поступило сообщение от медиков деткой больницы о переводе из медучреждения Выборга младенца. У ребенка диагностировали перелом теменной кости, субдуральную гематому обоих сфер.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мальчика в тяжелом состоянии поместили травматологию нейрохирургии.

Мать ребенка рассказала, что 11 декабря утром у ребенка начались судороги, после чего он был госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати.

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