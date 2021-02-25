Навального этапировали из СИЗО в колонию для отбывания срока

Осужденного по делу «Ив Роше» политика Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». Известный заключённый будет направлен в исправительное учреждение для отбывания срока.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Информацию об отправлении оппозиционера сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter-аккаунте.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», – написал правозащитник без подробностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СИЗО переживают о готовности Навального к побегу. Оппозиционера поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

Напомним, что политика осудили по делу «Ив Роше». Его посчитал суд причастным к делу о хищении в особо крупном размере и принял решение об условном сроке. Однако, 2 февраля, его условный срок заменили на реальный. В колонии ему предстоит отсидеть 3,5 года. В срок зачтут год, проведенный под домашним арестом.