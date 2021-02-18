В СИЗО переживают, что Навальный готовится к побегу

Оппозиционера поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в «Матросской тишине», заявил, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу. Соответствующей новостью политик поделился сегодня, 18 февраля, в своем Instagram-аккаунте.

«Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: „Это шутка такая? Розыгрыш?“ А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись»,

— рассказал Навальный.

Он добавил, что в его надежности всегда сомневались и именно поэтому возили в сопровождении спецназа в касках и автоматами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный во время суда по делу о клевете получил более десяти замечаний от судьи.