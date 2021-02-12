«Торговец дедом». Навальный во время суда по делу о клевете получил более десяти замечаний от судьи

&#171;Торговец дедом&#187;. Навальный во время суда по делу о клевете получил более десяти замечаний от судьи
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

В Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу о клевете в отношении блогера Алексея Навального.

Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Навальный получил более десяти замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса, сообщает РИА «Новости». Политика приходилось прерывать из-за оскорблений в сторону защиты. Кроме того, блогера грозились удалить из зала суда. Навальный начал высказывать чересчур обширные возражения по отказу потерпевшего от участия в заседании. Навальный упрекал внука потерпевшего в «торговле дедом» и сказал, что не будет перед ним извиняться.

Алексей Навальный обвиняется по статье клевета. Как полагает следствие, политик опубликовал в своих соцсетях ролик, на котором Игнат Артеменко и другие звезды выступают за поправки в Конституцию РФ. Подписал данный пост политик словами якобы порочащими честь и достоинство ветерана. За это было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ветеран отказался участвовать в суде из-за оскорблений Навального.

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