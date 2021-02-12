Ветеран отказался участвовать в суде из-за оскорблений Навального

Ветеран Игнат Артеменко пожаловался на поведение политика Алексея Навального на в зале суда. Он не будет больше участвовать в процессе лично из-за оскорблений.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля, в ходе заседания по делу о клевете. Оппозиционера обвиняют в том, что он оскорбил ветерана Великой отечественной войны 2 июня. Навальный опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором Игнат Артеменко выступает за поддержку изменений в Конституцию РФ. Политик по этому поводу написал комментарий, который порочит честь и достоинство ветерана. Отметим, что в ролике принимали участие и другие знаменитые личности.

Таким образом, в Бабушкинском суде Москвы проходит дело о клевете. Судья заявила о ходатайстве Артеменко. Он не будет больше лично участвовать в, так как ему стало плохо на прошлом из-за оскорблений Навального.

«Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – пояснила судья, передает ТАСС со ссылкой на заседание.

Кроме этого, Артеменко попросил дать правовую оценку действиям Навального в суде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по словам прокурора, Навальный умышленно оклеветал ветерана ВОВ.