Прокурор: Навальный умышленно оклеветал ветерана войны

В Бабушкинском суде продолжается заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны в отношении политика Алексея Навального. Прокурор заявил о том, что оппозиционер умышленно опорочил ветерана.

Как сообщает ТАСС, по словам прокурора, Навальный специально распространил ложные сведения о ветеране, что привлекло к моральным страданиям.

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», – заявил прокурор.

Сам же обвиняемый свою вину отказался признавать. Он добавил, что не знает ветерана Игната Артеменко и никогда его не знал.

Напомним, что инцидент случился 2 июня, когда Навальный Telegram-канале и на странице в Twitter опубликовал видео, в котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко выразил свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Оппозиционер написал под роликом комментарий, порочащий честь и достоинство ветерана. В итоге, Навального обвинили в клевете. Статья предусматривает штраф или выполнение обязательных работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алексей Навальный отправится в колонию на 3,5 года. Однако для оппозиционера учтут время проведенное под домашним арестом.