В Петербурге ликвидировали пожар на 8-й Советской улице

Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров.

В Центральном районе вечером 25 февраля ликвидировали серьезный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на 8-й Советской улице. Там загорелась двухкомнатная квартира, изначально огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали 20 человек и приступили к ликвидации возгорания.

В тушении участвовали 42 человека и десять единиц спецтехники. Ближе в 10 часам вечера они справились со своей задачей. На тот момент огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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