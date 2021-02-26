Спасатели потушили горящее строение в Рабитицком поселении

В ночь на 26 февраля в Волосовском районе Ленобласти произошел пожар. Загорелось строение в Рабитицком сельском поселении, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило около 00:52 часов. Огонь охватил постройку на общей площади 54 кв. метра.

Справиться с огнем удалось к 1:57 ночи. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства пожара устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что загорелась трёхкомнатная квартира в одном из жилых домов. На место прибыли 12 спасателей, которые оперативно потушили пожар.