Смольный ждет решения сверху: Беглов объяснил, почему петербуржцам не дают выходить на митинги

Разрешить митинги в Петербурге не дает федеральный закон и пандемия коронавируса, заявляют в Смольным. Первый не разрешает участникам протеста закрывать лица, а вторая – находиться в общественном месте без маски. Чиновники рассчитывают на то, что вопрос будет урегулирован на федеральном уровне. Депутаты из Северной столицы, впрочем, считают, что городская администрация лишь пытается найти оправдание запретам.

Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила депутат Законодательного Собрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Как писала Gazeta.SPb вопрос о разрешении митингов и мирных собраний петербургские депутаты поднимали в ЗакСе еще в начале февраля. С отдельными заявлениями представители фракций выступили после того, как 23 и 31 января в Петербурге прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В ходе незаконных митингов правоохранители проводили жесткие задержания, в том числе и у Мариинского дворца, куда во время второй акции пришли петербуржцы.

Еще тогда справедливороссы отмечали, что многих задержанных на таких акциях привлекли к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Депутаты при этом подчеркивали: запрет на проведение митингов кажется несправедливым на фоне того, что и культурные, и спортивные мероприятия в городе разрешены.

В результате депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову. Его призвали разрешить публичные акции в рамках ослабления антиковидных ограничений.

«После обращения справедливороссов Смольный задумался о снятии запрета на проведение митингов: чиновники ждут изменений федерального закона», — пояснила Надежда Тихонова.

В своем ответе депутатам губернатор указал, что в городе продолжает действовать масочный режим. При этом обязанность носить маски на массовых мероприятиях противоречит требованиям федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях…». Последний устанавливает запрет на сокрытие участницами лиц.

Решения проблемы Смольный ждет сверху – в Госдуму внесли закон, позволяющий участникам митингов носить маски в случае чрезвычайной ситуации.

«Ответом губернатора мы не удовлетворены. Смольный ищет оправдания своим запретительным действиям, а не выход из сложившейся ситуации в интересах горожан», — заметила Надежда Тихонова.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 17 февраля депутаты ЗакСа отклонили предложение Бориса Вишневского рассмотреть поправки в закон о митингах. Он хотел снять запрет на проведение публичных акций на Дворцовой и Исаакиевских площадях, а также на Невском проспекте. Его поддержали только 11 человек, так что рассматривать вопрос в рамках заседания в Мариинском дворце не стали.