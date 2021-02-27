Число выявленных случаев COVID в мире превысило 113 миллионов

С начала пандемии в мире коронавирус выявили у более 113 млн 389 тыс. человек. Болезнь унесла жизни 3 млн 515 тыс. инфицированных.

Лидером по числу заболевших новым вирусом остается США, где зарегистрировано 28 млн 484 тыс. случаев COVID-19. От вируса скончались свыше 510 тыс. ковид-пациентов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на втором месте оказалась Индия. Медики выявили 11 млн 63 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 156 тыс. человек. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Бразилия — 10 млн 455 тыс. случаев коронавируса и 252 тыс. смертей.

Россия заняла четвертое место по числу заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, коронавирусом заразились 4 млн 223 тыс. 186 человек. Скончались за весь период 85 тыс. 304 из них.

На пятом месте расположилась Великобритания — 4 млн 175 тыс. случаев COVID-19 заражения и 122 тыс. смертей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала более чем на четверть.