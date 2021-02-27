Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала более чем на четверть

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала более чем на четверть
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжает падать заболеваемость коронавирусной инфекцией. Горожан просят продолжать соблюдать меры санитарной безопасности.

Так, за прошедшие сутки в больницы Петербурга попали 1 372 пациента с коронавирусом. Как сообщили в информационной справке на сайте Смольного, по сравнению с результатами недельной давности, показатель заболеваемости упал на 26,79 %.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будет, если сделать только одно прививку вакциной «Спутник V». Именно вторая доза обеспечивает длительный иммунитет.

Напомним, в Петербурге от коронавируса прививают не только «Спутником V». Город уже израсходовал поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Эта вакцина содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. Существует и третья вакцина «КовиВак». Она содержит в себе убитый, но цельный вирус.

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