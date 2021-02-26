За второй вакциной «Спутник V» приходят не все петербуржцы – что будет, если сделать только одно прививку

В Петербурге объяснили, почему расходится число человек, привитых первой и второй дозой вакцины «Спутник V» от коронавируса. Одни петербуржцы не доходят до второго этапа из-за того, что успевают заболеть, другие – передумывают делать прививку. Между тем, именно вторая доза обеспечивает длительный иммунитет.

Внимательные петербуржцы отметили, что разница в числе горожан, привитых первой и второй дозой вакцины, может доходить до тысячи человек на отрезке в 5-7 дней.

В петербургском комитете по здравоохранению уже прокомментировали разницу – ее считают некритичной. Чиновники назвали несколько причин. Некоторые пациенты нарушают рекомендованный интервал между двумя вакцинами в 21 день. Часть людей, которые получили первую доз вакцины, заболевают до второй инъекции. В этом случае прививку также переносят.

При этом, по оценкам ведомства, в Петербурге число человек, которые не прошли второй этап вакцинации от коронавируса, составляет только 1% от общего числа привившихся.

Отметим, что «Спутник V» является векторной вакциной от коронавирeса. Вектор – это вирус, который не может размножаться. Он используется для того, чтобы переместить в клетку материал из другого вируса, против которого на самом деле и направлена вакцина.

Во время первой прививки этот вектор с геном, который кодирует S-белок, попадает в клетку. Организм синтезирует белок. На этом этапе начинается выработка иммунитета.

Вторая вакцина необходима для того, чтобы обеспечить длительный иммунитет к коронавирусу.

В Центре имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, отмечают: вторую дозу человек должен получить через 21 день, но эти сроки не строгие.

Директор центра Александр Гинцбург сообщал, что интервал между первой и второй дозой вакцины может доходить до двух месяцев – на эффективность препарата это не повлияет. В Британии, например, этот промежуток времени специально увеличивают для того, чтобы ввести первую дозу препарата большему числу людей в условиях дефицита вакцины.

В НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова также отмечали, что ничего страшного, если немного задержаться со второй прививкой, не произойдет. А вот раньше ее делать не стоит – для образования антител нужна поэтапность.

Если сделать вторую прививку не дала простуда – вакцинироваться советуют через пару недель после выздоровления при легкой форме. При тяжелой форме заболевания перерыв может составить до четырех недель.

Если человек так не получит второй компонент вакцины, его организм не будет защищен от коронавируса полностью.

Отметим, что в Петербурге от коронавируса прививают не только «Спутником V». Как писала Gazeta.SPb, город уже израсходовал поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Эта вакцина содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. Препарат также необходимо вводить дважды.

Существует и третья вакцина «КовиВак». Она содержит в себе убитый, но цельный вирус. Эту вакцину в России зарегистрировали совсем недавно.