В Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V»

В Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Петербурге израсходовали поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь вакцинироваться горожане могут только «Спутником V». Стало известно, в чем различия препаратов.

Всего в России зарегистрировали три вакцины от коронавируса. Как сообщило «Агентство бизнес новостей» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения, на данный момент в городе нет альтернативных препаратов от новой болезни.

Как указано на сайте Минздрава России, при создании вакцины «Спутник V» ученые ввели в частицу вируса ген с кодом особого белка, который помогает иммунитету вырабатывать антитела. Для полной защиты необходимо сделать два укола, разница между ними составляет 21 день.

Вакцина «ЭпиВакКорона» работает иначе — она содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. Эти пептиды распознают иммунные клетки, а дальше идет выработка антител. Препарат также является двухкомпонентным. Интервал между уколами составляет до 21 дня.

Третья вакцина «КовиВак» отличается тем, что она цельновирионная. Это значит, что препарат содержит в себе убитый вирус, но цельный.

Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у петербуржцев может сформироваться к августу.

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