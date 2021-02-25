В Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V»

В Петербурге израсходовали поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь вакцинироваться горожане могут только «Спутником V». Стало известно, в чем различия препаратов.
Всего в России зарегистрировали три вакцины от коронавируса. Как сообщило «Агентство бизнес новостей» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения, на данный момент в городе нет альтернативных препаратов от новой болезни.
Как указано на сайте Минздрава России, при создании вакцины «Спутник V» ученые ввели в частицу вируса ген с кодом особого белка, который помогает иммунитету вырабатывать антитела. Для полной защиты необходимо сделать два укола, разница между ними составляет 21 день.
Вакцина «ЭпиВакКорона» работает иначе — она содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. Эти пептиды распознают иммунные клетки, а дальше идет выработка антител. Препарат также является двухкомпонентным. Интервал между уколами составляет до 21 дня.
Третья вакцина «КовиВак» отличается тем, что она цельновирионная. Это значит, что препарат содержит в себе убитый вирус, но цельный.
Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у петербуржцев может сформироваться к августу.