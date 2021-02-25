Коллективный иммунитет у петербуржцев может сформироваться к августу

Сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге позволит профилактическая вакцинация более миллиона жителей. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева

Конечной целью проекта «Вакцинация» в городе является внедрение системы, которая дала бы возможность сделать прививку от инфекции 1,2 млн петербуржцам старше 18 лет к 1 августа. По данным Роспотребнадзора, это число необходимо для формирования коллективного иммунитета.

Как сообщил «Интерфакс», петербуржцы должны быть привиты двумя компонентами

По данным на 24 февраля, в Северной столице привито от COVID-19 более 219 тыс. человек, при этом полный цикл вакцинации закончили около 72 тыс. горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мурашко призвал регионы сохранять COVID-ограничения. Несмотря на уменьшение числа новых случаев COVID-19, Россия по-прежнему находится в эпидемическом процессе.