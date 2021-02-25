Мурашко призвал регионы сохранять COVID-ограничения

Властям российских регионов стоит взвешенно подходить к вопросу о снятии введенных из-за коронавируса ограничений. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, несмотря на уменьшение числа новых случаев COVID-19, страна по-прежнему находится в эпидемическом процессе.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что наиболее уязвимой группой населения являются граждане в возрасте старше 60 лет. В случае заболевания эти люди требуют приоритетной госпитализации и особого внимания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зафиксировано 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 446 летальных исхода. При этом 16 102 человека смогли вылечиться от инфекции.