Комздрав Петербурга объяснил разницу между числом привитых первой и второй дозой «Спутника V»

В Комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили, почему разница в количестве горожан, привитых от коронавирусной инфекцией первой и второй дозой вакцины «Спутник V», может доходить до тысячи человек на отрезке в 5-7 дней.

На внушительные нестыковки обратили внимание пользователи социальных сетей. В ведомстве, однако, расхождение считают некритичным и объясняют, что статистическая разница объясняется несколькими причинами. Во-первых, многие пациенты нарушают рекомендованный интервал вакцинации в 21 день. Кроме того, часть людей, получивших первую дозу вакцины, успевают заболеть до второй инъекции, потому получают отвод.

В целом, по оценкам Комздрава, количество петербуржцев, не прошедших второй этап вакцинации от COVID-19, составляет лишь 1% от общего числа привившихся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч человек.