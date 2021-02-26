Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч

Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч
Петербург является лидером по коэффициенту смертности от ковида в России. Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница

В пятницу, 26 февраля, в Северной столице подтвердили еще 40 смертей от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано 11 тысяч летальных случаев среди пациентов, зараженных COVID-19.

Этот показатель — второй по стране в количественном отношении, в Москве с начала ведения статистики коронавирус унес жизни 14 966 человек. При этом по коэффициенту смертей в пересчете на 100 тысяч населения Санкт-Петербург, к сожалению, лидирует с уверенным отрывом: 205,5 против 119,7. Всего же в России зарегистрировано 85 304 летальных исходов от COVID-19.

Напомним, что в целом по стране за минувшие сутки выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 722 человека, а скончались — 428. По информации оперштаба, продолжают бороться с болезнью 354 496 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки выявили 126 зараженных COVID-19.

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