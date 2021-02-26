В Ленобласти коронавирус подхватили еще 126 человек

За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировано 126 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Больше всего зараженных выявлено во Всеволожском — 7804 (+37 за прошедшие сутки), Гатчинском — 5104 (+28) и Выборгском — 3478 (+21) районах.

С начала пандемии в Ленинградской области выявлено 35 722 заболевших коронавирусом. При этом выздоровело 31 512 пациентов.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 11 086 граждан. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 223 186 случаев COVID-19.

Также за указанный период болезнь не смогли побороть 428 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов — 85 304. За все время эпидемии в стране от новой болезни вылечились 3 783 386 пациентов. За сутки выздоровели 15 722 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи.