В Красном Селе снова зажгли Вечный огонь, потухший из-за растаявшего снега

Потухший накануне Вечный огонь в Красном Селе вновь зажгли. Пламя затопила талая вода.

В пятницу, 26 февраля, Вечный огонь впервые затух не от рук хулиганов, а из-за растаявшего снега. Мемориал оказался покрыт водой. На место была направлена аварийная бригада городской газовой службы.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу «ПетербургГАЗ», прибывшие специалисты откачали воду с мемориала. Перед возобновлением подачи газа проверили газогорелочное оборудование и подземные сооружения. В настоящее время все оборудование работает исправно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что затопления Вечного огня можно было бы избежать. В соцсетях отметили, что ответственные лица не проводили вовремя уборку мемориала, из-за чего на нем скопилось много снега.