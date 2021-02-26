Растаявший снег затопил Вечный огонь в Красном Селе

Вечный огонь в Красносельском районе впервые затух не от рук хулиганов, а из-за растаявшего снега. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Как сообщается в группе «Транспортный коллапс, Красное Село», все произошло сегодня, 26 февраля. Обычно Вечный огонь приходилось вновь зажигать после игр детей. Но на этот раз причиной угасшего огня стали недоработки в проектировании и потоп.

В соцсети пишут, что затопления Вечного огня можно было бы избежать, если бы ответственные лица вовремя проводили уборку мемориала — скопившиеся за последние дни сугробы растаяли и залили площадку водой.

Сотрудникам «ПетербургГаза» пришлось ждать специалистов «Водоканала», чтобы те откачали лишнюю воду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега — плавать еще долго.