Двое неизвестных забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Фото: pixabay.com

Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Фото: pixabay.com

Накануне среди ночи на Марсовом поле потух вечный огонь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Сигнал о случившемся поступил в отдел полиции около часа ночи в пятницу, 26 февраля. Огонь потух, также ощущался сильный запах гари. Прибывшие сотрудники оперативно восстановили горение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка выяснили, что пламя Вечного огня снегом затушили двое неизвестных.

Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе снова зажгли Вечный огонь, потухший из-за растаявшего снега.