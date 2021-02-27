Женщина погибла в квартирном пожаре на Гранитной улице

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В квартире обнаружили тело женщины.

Трагедия случилась утром субботы, 27 февраля, в доме №38 по Гранитной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:45. К месту пожара были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, пламя охватило двухкомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.

Огонь разгорелся в комнате на площади 6 «квадратов». Во время тушения спасатели нашли тело неизвестной женщины.

Причина появления огня устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше пяти часов тушили горящий дом в Орехово.